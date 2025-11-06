Vi reder ut elräkningen – vart går egentligen pengarna?

6 november 2025 Elskolan

De flesta av oss tittar på elräkningen och ser ett enda belopp. Men vad består den egentligen av? Ellevios expert på energifrågor, Jonatan Björck, förklarar varför det är viktigt att fler får koll – och hur systemet faktiskt fungerar.

– När vi pratar med kunder märker vi att många tror att hela elnätsräkningen går till oss, säger Jonatan Björck, expert på energifrågor på Ellevio.

– I själva verket är omkring 60 procent av kostnaden skatt och moms som går direkt till staten. Det gör Sverige till ett av de länder i Europa med högst beskattning på el.

Ett hushålls elnätsfaktura består i grunden av två delar:

Elnätsavgift (fast avgift, effektavgift och rörlig avgift) – finansierar att elen transporteras hem till dig. Hela vägen genom stamnätet, via regionnätet och det lokala elnätet närmast kunderna. Pengarna används bland annat till att förnya, modernisera och underhålla elnätet, men också till kundservice, fakturering och den dygnet-runt-bemanning som krävs i driftcentraler och ute i fält. Skatter och moms – avgifter som tas ut av staten. Pengarna går oavkortat till statskassan och blir en del av den allmänna statsbudgeten.

Jonatan Björck, expert på energifrågor på Ellevio

Kännedomen är låg

– Det är tydligt att många inte har hela bilden, säger Jonatan Björck.

– Det är inte så konstigt – elräkningen kan vara teknisk och svårtolkad. Men när man ser siffrorna blir det tydligt: det mesta går inte till elbolaget, utan till staten.

En annan vanlig missuppfattning är att elnätet är skattefinansierat. I själva verket bekostas hela den svenska elnätsstrukturen – från de lokala näten till de stora stamnäten – av elnätsavgifterna som kunderna betalar. Stamnätet är därmed inte skattefinansierat, utan bärs helt av avgifter från region- och lokalnätsföretag - och i slutändan alla elkunder.

– Det är ett komplext men viktigt system som håller hela Sverige i gång – och det är bra att fler får upp ögonen för hur det faktiskt fungerar, säger Jonatan.

“Vi vill göra det enklare att förstå”

Ellevio tycker att det är rimligt att man som kund ska kunna förstå vad man betalar för. Därför vill bolaget öka kunskapen och göra elräkningen mer transparent. Ju fler som vet hur det fungerar, desto mer konstruktivt kan samtalet om el och priser bli, säger Jonatan Björck. Ellevio driver därför en informationsinsats för att öka kunskapen om elräkningens delar.

– Vårt mål är att fler ska känna sig trygga i att förstå sin egen räkning. Det handlar inte om att ta ställning, utan om att skapa insikt och förståelse, säger Jonatan Björck.

“Kunskap skapar trygghet”

– El och energi har blivit en stor del av vardagsdebatten, säger Jonatan Björck.

– Men fakta försvinner ofta i diskussionen. Vår roll är att hjälpa människor att förstå hur det faktiskt fungerar. Det skapar trygghet – och stärker förtroendet för hela energisystemet.