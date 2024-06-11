Så skyddar du dig vid åska och översvämning

Åskskydd

Åskskydd är ett samlingsnamn på alla åtgärder som bidrar till att öka skyddet mot blixtnedslag. Där ingår bland annat åskledaren som består av en uppfångare, en nedledare, ett nedledarsystem på fasad samt ett jordtagssystem nedgrävt i marken. Åskledaren fångar upp blixten på en hög punkt och leder energin längs husets tak och fasad ned i marken.

Överspänningsskydd

Överspänningsskydd installeras oftast i mätarskåp eller i elcentralen och har till uppgift att skydda elektriska apparater i hemmet vid ett eventuellt blixtnedslag. Dessa skydd kan även finnas i enklare varianter som sätts in i vägguttagen för att öka skyddet för anslutna elprodukter.

Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare är en effektiv och relativt billig skyddsanordning som kan förhindra att följdskador orsakar brand i en elprodukt som blivit skadad. Enkelt förklarat bryter jordfelsbrytaren strömmen om den känner av att elen tar fel väg, exempelvis genom en människokropp eller till diskbänken som en ansluten elapparat står på.

Tänk på att i äldre hus kan jordfelsbrytare ibland saknas eftersom det inte fanns några krav på detta i hus byggda före 1994. En jordfelsbrytare ska inte uppfattas som ett åskskydd även om det kan medverka till att minska skadorna, den ska betraktas som en skyddsapparat som gör sitt jobb om skador plötsligt uppstår i elanläggning och utrustning.