Så funkar de fem kraftslagen

Vindkraft

Vindkraft är ett förnybart energislag som står för cirka 21 procent av den totala elproduktionen i Sverige (2023). Vindkraften är det näst största förnybara energislaget i världen, efter vattenkraften. Energimyndigheten förutsäger att vindkraften till 2045 kan komma att stå för mer än hälften av Sveriges elproduktion (90 TWh), då både till land och till havs.

Så funkar vindkraft

Blåst uppstår när solstrålar värmer upp luften och skapar temperaturskillnader. Skillnaden i temperaturerna skapar då lufttryck, som enkelt förklarat, leder till vind. Det är energin i vinden som vindkraftverken fångar upp.

Ett vindkraftverk har propellrar eller rotorblad som drivs runt av vinden när det blåser. Vindens rörelseenergi omvandlas till el i en generator uppe i vindkrafttornet som därefter, via elnätet, hamnar hos slutanvändarna.

Vindkraftverken levererar ström så länge rotorbladen snurrar. Energiutbytet vid svaga vindar är lågt, men ökar snabbt när vinden tar i. Om vindhastigheten fördubblas ökar energiutbytet med åtta gånger.

Visste du att